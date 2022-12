Torny nieuwe trainer Feyenoord Vrouwen, Bijl opvolgster bij Oranje

Torny werkte sinds 2015 voor de KNVB en sinds vorig jaar zomer als assistent-bondscoach. De coach zegt het jammer te vinden dat ze het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland mist. „Maar ik wilde deze uitdaging heel graag aangaan. Er zit veel potentie in de selectie van Feyenoord en de club is echt ambitieus aan de slag gegaan met vrouwenvoetbal”, aldus Torny in een reactie.

„Jessica komt uit onze eigen opleiding en beschikt als één van de weinige Nederlandse vrouwen over het hoogste trainersdiploma - de UEFA Pro Licentie”, stelt Jan Dirk van der Zee, binnen de KNVB-directie eindverantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. „Daar zijn we natuurlijk trots op. We hebben alle begrip voor haar keuze en gunnen haar deze mooie stap.” De bond zegt nu gesprekken te voeren over de opvolging van Torny als assistent.

Feyenoord Vrouwen staat na tien duels zesde in de Eredivisie, waar het sinds vorig jaar in uitkomt.

Bijl nieuwe assistent-bondscoach voetbalsters Oranje

Janneke Bijl wordt de nieuwe assistent-bondscoach bij de voetbalsters van Oranje. De 37-jarige Bijl is daarmee de opvolgster van Torny/

Bijl, zelf oud-speelster, is al sinds 2019 in dienst bij de KNVB en werkte eerder als coach bij de ’Meiden onder 16’ en de Vrouwen onder 19. Daarvoor was ze drie jaar lang hoofdtrainer bij voetbalclub Saestum uit Zeist, dat speelt in de landelijke Topklasse.

Bijl speelde zelf ook bij die club. Later kwam ze uit voor FC Twente, FC Utrecht en PSV/FC Eindhoven. Ze speelde vier interlands bij de Oranjeleeuwinnen en 32 wedstrijden in de Nederlandse jeugdteams. Door blessures maakte ze op haar 29e de overstap naar het trainersvak. „Ik ben enorm trots dat ik mijn loopbaan als trainer kan voortzetten bij de OranjeLeeuwinnen, de absolute top van het vrouwenvoetbal”, zegt Bijl. „Ik kijk er naar uit om in het nieuwe jaar vol enthousiasme aan de voorbereiding op het WK te beginnen.”

Bondscoach Andries Jonker is blij met de komst van Bijl. „Ik ken haar al heel lang en ze heeft zich in mijn ogen ontwikkeld tot een nu al prima trainster. Zij heeft ons de afgelopen maanden tweemaal in een UEFA Window als vervangend assistent-bondscoach ondersteund, waardoor de staf en speelsters al bekend met haar zijn. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ze deze rol heel goed gaat invullen.”