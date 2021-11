KNVB-coach Bert Konterman in quarantaine in Israël

Konterman - die vanwege zijn geloofsovertuiging niet gevaccineerd zou zijn - en nog een staflid hebben corona opgelopen voor de wedstrijd en werden positief getest. Ze dienden het hotel van de spelers te verlaten. De situatie van Konterman is volgens betrokkenen in Israël nu zo dat hij voor tien dagen op een speciale quarantaineplek in Israël is beland. De voetbalbond zegt dat Konterman niet in een Covid-ziekenhuis is opgenomen, maar over zijn verdere medische situatie kan vanuit privacy niets verder worden gezegd, stelt een woordvoerder van de KNVB.

Logische stap

Een logische stap zou zijn om meteen bij alle spelers een coronatest af te nemen, maar dat zou ook weer kunnen betekenen dat meer Oranje-klanten in Israël moeten achterblijven.

De KNVB vertelt in een verklaring op de website dat het team met een minimaal aantal spelers besloot naar de wedstrijd te gaan en ook het aantal stafleden te beperken. „Om het risico op meer besmettingen zoveel mogelijk te beperken en gezien de omstandigheden ter plaatse”, aldus de KNVB.

Merkwaardig verloop wedstrijd

Het leidde tot een merkwaardig verloop van de wedstrijd, omdat Ajax-speler Naci Ünüvar al vroeg een schop kreeg en geblesseerd raakte. Oranje onder 19 had geen wisselspelers bij zich en dus moest het team met tien man verder. De medische staf heeft Ünüvar ruim twintig minuten behandeld, waarna hij weer het veld in werd gestuurd en nog bijna een uur heeft meegehinkeld.

Oranje stond op zeker moment wel al met 4-1 voor, maar dat was kennelijk geen reden voor assistent-coach Henk Brugge - als vervanger van Konterman - om Ünüvar met zijn blessure weer naar de kant te halen. Dat zou tot vragen van Ajax - als leverancier van internationals bij Oranje onder 19 - kunnen leiden in de komende dagen. Ünüvar is speler van Jong Ajax, dat vrijdagavond thuis speelt tegen koploper FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie.