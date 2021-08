’Bayern München-aanvaller Joshua Zirkzee op weg naar Anderlecht’

Zirkzee verhuisde begin dit jaar op huurbasis van Bayern München naar Parma. Bij de Italiaanse club kwam hij door een flinke blessure niet veel in actie. Zirkzee arriveerde in 2017 bij Bayern München, maar kon nog niet doorbreken in de hoofdmacht. Hij heeft bij de Duitse topclub nog een contract tot medio 2023.

Anderlecht heeft dringend behoefte aan versterkingen. De Belgische topclub is met 1 punt uit twee duels slecht begonnen aan de competitie.