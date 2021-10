Nederlandse teamsprinters veroveren voor vierde keer op rij goud bij WK baanwielrennen

Nederland was de afgelopen drie jaar wereldkampioen en veroverde deze zomer ook de olympische titel. Twee weken geleden werden Van den Berg, Lavreysen en Hoogland nog Europees kampioen.

Maike van der Duin verovert verrassend zilver

Maike van der Duin heeft verrassend het zilver veroverd op het onderdeel scratch. Het goud was voor de Italiaanse Martina Fidanza, die ver voor de groep uit als eerste de finish passeerde. Van der Duin won de sprint om plaats twee voor de Amerikaanse Jennifer Valente.

Op de EK eindigde Van der Duin twee weken geleden al als vierde op het onderdeel waarbij de vrouwen veertig ronden (10 km) rijden waarna gesprint wordt om de medailles. Dat was haar eerste optreden op een titeltoernooi voor de eliterenners. Bij de beloften werd ze afgelopen zomer al Europees kampioen op de scratch. „Dat EK in Grenchen gaf me de bevestiging dat ik ook tussen de elite meekan”, vertelde de 20-jarige renster uit Assen, die op de weg voor de Britse ploeg Drops uitkomt. Ze startte zelfs nog in Parijs-Roubaix. „Maar alleen om de ploeg te helpen, de baan staat in deze periode centraal. Ik heb ’m ook niet uitgereden.”

Maike van der Duin is dolblij met haar zilveren medaille. Ⓒ HH/ANP

Van der Duin was met een goed gevoel gearriveerd op de Vélodrome Jean Stablinski. „Ik wist: als ik me goed kan positioneren, kan ik mee. Scratch is echt mijn onderdeel.” Achter de Italiaanse Fidanza leidde ze in de slotronden de achtervolging, maar bewaarde ze haar krachten voor de sprint. „Ik weet wat ik kan, het vertrouwen was er. Maar zilver, dat had ik niet verwacht.”

Duitse teamsprintsters in wereldrecord naar titel

De Duitse teamsprintsters hebben bij de WK baanwielrennen de titel veroverd in een wereldrecord. Pauline Sophie Grabosch, Lea Sophie Friedrich en Emma Hinze hadden in de finale voor hun drie ronden op de wielerpiste van Roubaix een tijd van 46,064 seconden nodig. Daarmee waren ze te snel voor de Russische ploeg die uitkwam op 46,718.

De Duitse vrouwen hadden in de kwalificaties al het record waarmee de Nederlandse vrouwen twee weken geleden de Europese titel veroverden (46,551) verbeterd tot 46,511. In de eerste ronde volgde opnieuw een aanscherping: 46,358.

De Oranje-teamsprintsters ontbreken op de WK omdat Nederland het afgelopen seizoen onder meer vanwege coronadreiging niet deelnam aan wedstrijden om de Nations Cup. Dat was een voorwaarde voor WK-deelname, waarna de internationale wielrenunie UCI met de reglementen in de hand Nederland onder meer uitsloot van de teamsprint bij de vrouwen. De mannen waren als titelverdediger wel welkom.