Wesley Koolhof uitgeschakeld in mannendubbelspel op Roland Garros

Door onze Telesportredactie

Wesley Koolhof. Ⓒ ANP/HH

Parijs - Wesley Koolhof kan zich in Parijs volledig gaan focussen op het gemengd dubbel. In het mannendubbelspel was de kwartfinale dinsdag het eindstation.