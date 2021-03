Mercedes ’blij’ met pole position Max Verstappen

Mercedes is al sinds 2014, toen de hybride motoren werden ingevoerd, het te kloppen team. De afgelopen zeven jaar leverde het teams telkens de wereldkampioen en werd telkens het constructeurskampioenschap gewonnen. Niet voor niets wordt in de paddock al jaren uitgekeken naar een écht gevecht om de titel.

Opgewekt

Ook Hamilton zelf was er na afloop van de kwalificatie als de kippen bij om Verstappen te feliciteren. De Brit, goed voor zeven wereldtitels, was bijna vier tienden langzamer dan zijn Red Bull-concurrent. „Felicitaties voor Max. Hij heeft het geweldig gedaan. Die laatste ronde van hem was erg snel. Ik heb alles gegeven wat ik had, maar helaas was het niet genoeg.”

Hamilton was sowieso behoorlijk opgewekt, ondanks - of beter gezegd: dankzij - zijn tweede plaats. „Het team heeft fantastisch werk geleverd. Met de testdagen in het achterhoofd had ik verwacht dat we verder van Red Bull zouden afzitten.”

Max Verstappen greep zaterdag pole, voor Lewis Hamilton en nummer drie Valtteri Bottas (links). Ⓒ AFP

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas noemde zijn Mercedes-bolide vrijdag nog ’onbestuurbaar’. „Maar de auto voelde vandaag gelukkig iets beter aan”, zo concludeerde de Fin, die zondag vanaf de derde plek mag starten. Hij hoopt dat Hamilton en hij Verstappen tijdens de race samen het vuur aan de schenen kunnen leggen. ,,Wij staan met twee auto’s vooraan de grid. We gaan het zien.”

Bekijk ook: Foutloze Max Verstappen knalt naar pole position

Sergio Perez

De Mercedes-overmacht aan het front valt te wijten aan de teleurstellende elfde tijd van Verstappens teamgenoot Sergio Perez, die juist was gehaald om de Nederlander voorin te ondersteunen. Iets wat Pierre Gasly en Alexander Albon de afgelopen jaren verzuimden.

De Mexicaan, vorig jaar winnaar van de race op het buitenbaan van het Bahrain International Circuit, voelt zich echter nog niet op zijn gemak in de RB16B. ,,De auto vergt een bepaalde rijstijl die ik mezelf nog eigen moet maken. Maar elke kilometer die ik rijd gaat me helpen.”