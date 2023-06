Griekspoor slaat zich naar finale Libéma Open

Het Nederlandse tennispubliek kreeg vorig jaar in juni een onverwachts cadeautje met de zegetocht van Van Rijthoven in Rosmalen. De Nederlander beleefde de week van zijn leven met zeges op Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev. De Rus nam hij de finale te grazen. Zijn titel kon hij dit jaar niet verdedigen, omdat hij te veel last van zijn elleboog had om in Rosmalen in actie te komen. Met Griekspoor in de eindstrijd blijft de kans levensgroot dat het Libéma Open ook in 2023 een prachtig oranje tintje krijgt.

Eerste onderlinge duel

Nadat Thompson zich eerder op de zaterdagmiddag ten koste van zijn landgenoot Rinky Hijikata van een plaats in de eindstrijd had verzekerd (7-6 (5), 6-3) was het vervolgens de beurt aan Griekspoor. Die wilde op deze zomerse junidag zijn fans in Rosmalen natuurlijk op hun wenken bedienen. Referenties aan eerdere duels met de Fin had Griekspoor niet, want het was het eerste onderlinge duel in de geschiedenis tussen de Nederlander en Ruusuvori.

Griekspoor ging tegen Ruusuvuori door met vol vertrouwen zijn punten spelen. Een breek direct in de eerste game zette de toon voor de eerste set, waarin de 26-jarige Nederlander uitstekend serveerde en retourneerde. Met precies aanvallend tennis zette hij de hardhitter uit Finland buitenspel.

In de tweede set kon Ruusuvuori beter mee en kreeg op 5-4 zelfs een setpunt. Met een schitterende volley neutraliseerde Griekspoor dat en keek vervolgens niet meer om. In de finale stuit Griekspoor dus op Thompson, van wie hij vorig jaar tijdens de Davis Cup Finals in Malaga onnodig verloor. Eerder dit jaar pakte Griekspoor in Pune zijn eerste ATP-titel.

„Het was een ongelofelijke wedstrijd, ik heb heel goed gespeeld en geserveerd”, zei Griekspoor direct na de wedstrijd bij Ziggo Sport. „De breek in de eerste game zorgde meteen voor iets meer vrijheid en rust. Ik weet wat Emil kan op gras, hij is echt een ijskonijn. Aan het begin van de tweede set was hij wel wat beter, maar ik was goed gefocust op mijn eigen games. Ik strugglede een beetje, amar de breek op 5-5 was heerlijk en daarna heb ik de wedstrijd goed uitgeserveerd.”

Met zijn tegenstander in de finale heeft hij nog een appeltje te schillen. „Thompson is een hele goede grasspeler, die hier voor de tweede keer in de finale staat. In de Davis Cup verloor ik afgelopen winter nog van hem, dus ik ben zeker uit op revanche. Ik ga van mezelf uit en dan heb ik een grote kans om te winnen.”