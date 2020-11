ATP Finals: Djokovic hard onderuit tegen Medvedev

Djokovic sluit dit jaar voor de zesde keer af als de aanvoerder van de wereldranglijst, ongeacht de uitkomst van het eindejaarstoernooi in Londen. Vrijdag moet hij wel winnen om een plek bij de laatste vier te bemachtigen. Zijn tegenstander is de Duitser Alexander Zverev.

Medvedev brak Djokovic voor het eerst in de 11 minuten durende zevende game van de eerste set. De Rus stootte door naar setwinst en zette zijn dominante optreden voort in de tweede set. Zijn eerste servicegame in dat tweede bedrijf won hij op ’love’ in 60 seconden.

Alexander Zverev balt zijn vuist na een gewonnen punt. Ⓒ HH/ANP

Zverev verslaat Schwartzman

Zverev boekte eerder op de dag zijn eerste overwinning in deze editie van de ATP Finals. De als vijfde geplaatste Duitser won in de Londense O2 Arena in drie sets van de Argentijn Diego Schwartzman: 6-3 4-6 6-3.

Zverev had maandag zijn eerste partij verloren. Hij moest buigen voor de Rus Daniil Medvedev. De Duitser won het toernooi in 2018. Schwartzman leed al zijn tweede nederlaag. Hij ging maandag in zijn eerste partij onderuit tegen de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic.

Zverev heeft door zijn zege nog een kans op het bereiken van de halve finales. Hij moet dan vrijdag in zijn derde groepswedstrijd winnen van Djokovic.

De 23-jarige Zverev haalde tegen Schwartzman niet zijn beste niveau. Hij kreeg in de derde game al zijn eerste break tegen. De Duitser herstelde zich door de Argentijn twee keer terug te breken en de eerste set te pakken. Schwartzman profiteerde daarna van een reeks onnodige fouten van Zverev en won het tweede bedrijf. In de beslissende game richtte Zverev zich op en nam de controle over.

„Het was al beter dan maandag tegen Medvedev, maar Diego is een lastige tegenstander. Hij hoort zeker thuis op dit podium”, zei Zverev na de partij. „Ik ben blij dat ik nog een kans houd op de halve finales, maar vrijdag tegen Novak wordt wel de moeilijkste wedstrijd die je maar kunt hebben hier.”