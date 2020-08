Dylan Groenewegen breekt sleutelbeen bij horrorcrash

De sprinter van Jumbo-Visma die Fabio Jakobsen de hekken in reed, brak zelf zijn sleutelbeen tijdens zijn val en is daar donderdagochtend in Nederland aan geopereerd.

De situatie van Jakobsen in Polen is stabiel en zijn ploeg Deceuninck - QuickStep communiceerde dat de 23-jarige Nederlands kampioen op z’n vroegst vrijdag uit zijn kunstmatige coma zal worden ontwaakt.

Jakobsen verbrijzelde zijn gehemelte en luchtpijp, verloor al zijn tanden en liep in heel zijn gezicht zo’n beetje breuken op. De diagnose bracht verder aan het licht dat er geen schade aan de hersenen of de ruggengraat is. Het ziekenhuis meldde dat Jakobsen in de nacht van woensdag op donderdag een operatie van vijf uur onderging.