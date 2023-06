Kippenvel! Mohoric wint in eigen land voor overleden teamgenoot Mäder

De Sloveen reed op de laatste klim weg met klassementsleider Filippo Zana. In de afdaling toonde Mohoric zijn klasse door de Italiaan achter zich te laten, maar deze vocht zich op het vlakke terug. De twee vonden elkaar vervolgens uitstekend. Zana wist zo zijn gele trui definitief veilig te stellen, terwijl Mohoric de ritzege kon pakken.

Bekijk hier de beelden.

In de Ronde van Zwitserland stapte de ploeg van Bahrain niet meer op na het ongeval. In Slovenië reden de coureurs wel door en dus met succes. Het is de eerste zege van de ploeg sinds het overlijden van Mäder.

„We reden met de ploeg allemaal samen voor Gino”, zei Mohoric na zijn zege. „Het resultaat maakte ons niet zoveel uit, we wilden gewoon alles geven. Maar ik won en draag deze zege natuurlijk op aan mijn vriend Gino. Hij zou blij zijn voor ons, denk ik.”

Sheffield mag ziekenhuis verlaten

Magnus Sheffield heeft het ziekenhuis in het Zwitserse Samedan verlaten. Dat meldt zijn team Ineos Grenadiers.

De 21-jarige Amerikaan was donderdag in de Ronde van Zwitserland betrokken bij de zware val van Mäder, die een dag later overleed aan zijn verwondingen. De twee renners kwamen in de vijfde etappe op hoge snelheid ten val tijdens de afdaling van de Albulapas. Mäder en Sheffield gingen op dezelfde plek van de weg af.

Sheffield liep een hersenschudding en enkele kneuzingen op. Mäder moest gereanimeerd worden en werd met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij vrijdagmiddag.

De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een tijdrit van Sankt Gallen naar Abtwil.

Broers Van den Berg grijpen net naast ritzege Ronde van Occitanië

De wielerbroers Lars en Marijn van den Berg hebben net naast de ritzege in de slotetappe van de Ronde van Occitanië gegrepen. Lars van den Berg verloor het onderlinge sprintduel van de Brit Simon Carr. Marijn van den Berg pakte vervolgens de derde plaats door de sprint van het peloton te winnen.

Lars van den Berg en Carr lieten het peloton ondanks een ruime voorsprong in de slotfase van de rit over 165 kilometer nog heel dichtbij komen. Marijn van den Berg eindigde als voorman van het peloton in Saint-Girons uiteindelijk op 2 seconden van zijn broer en zijn Britse ploeggenoot bij EF Education-EasyPost. Lars van den Berg rijdt voor Groupama-FDJ.

De Canadees Michael Woods van Israel-Premier Tech won het klassement na zijn zege in de Pyreneeënrit van zaterdag. De Spanjaard Cristian Rodriguez moest 9 seconden op hem toegeven. Woods (36) was vorig jaar ook al de beste.