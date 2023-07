Tour-uitvaller Cras woest op toeschouwer: ’Ik hoop dat je je schuldig voelt’

De Belg van TotalEnergies viel zaterdag tijdens de door Mads Pedersen gewonnen achtste etappe uit na een valpartij in de slotfase en richtte op social media zijn pijlen op een onvoorzichtige bezoeker van de koers. „Als een toeschouwer meer dan een meter de weg op stapt en niet opzij beweegt als het peloton arriveert, dan kun je beter thuisblijven. Je hebt geen respect voor de renners. Ik hoop dat je je echt schuldig voelt! Ik moet de Tour verlaten door jou.”

Cras belandde in de berm en moest opgeven. Volgens TotalEnergies heeft de coureur „verschillende kneuzingen aan zijn elleboog en heup, maar gelukkig geen breuken." Ook Simon Yates was slachtoffer van de valpartij en verloor zo’n driekwart minuut. Hij zakte zodoende van de vierde naar de zesde plaats. Cras stond zelf dertiende. Naast Cras viel ook Mark Cavendish uit, de Brit kwam al even eerder in de koers ten val.