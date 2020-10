Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Baskenland laat geen wielerfans toe op cols in Vuelta

10.46 uur: De autoriteiten in Baskenland hebben alvast besloten twee bergen die opgenomen zijn in het routeschema van de Ronde van Spanje af te sluiten voor publiek op de dagen dat het wielerpeloton passeert. Het gaat om de Alto de Arrate en de Puerto de Orduña. Op beide cols is het niet mogelijk de coronamaatregelen te handhaven, is het oordeel van de gezagsdragers.

De Alto de Arrate doemt op in de slotfase van de eerste etappe die begint in Irun. De finish ligt kort achter de top. De Puerto de Orduña moet in de zevende etappe twee keer worden beklommen.

De Vuelta zou eigenlijk in Utrecht beginnen. Maar nadat de Spaanse rittenkoers op de door de coronacrisis aangepaste kalender twee maanden naar achteren werd geschoven, bleek dat niet mogelijk. Nu is Irun de plaats waar de iets ingekorte ronde op 20 oktober van start gaat.

Wielrennen: Roglic stevig aan de leiding op wereldranglijst wielrennen

10.17 uur: Met dank ook aan zijn zege zondag in Luik-Bastenaken-Luik, heeft de Sloveen Primoz Roglic de leiding op de wereldranglijst van de internationale wielerbond UCI stevig in handen. De Sloveen van Jumbo-Visma sloot het wielerjaar 2019 al af als beste renner van de wereld. Zijn naaste belager bleef zijn landgenoot Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour de France.

De Belg Wout van Aert klom een plaatsje en is nu de nummer 3. Ook Mathieu van der Poel, zaterdag winnaar van de Binckbank Tour, schoof een plaatsje op en staat nu vierde. Dat ging ten koste van de Deen Jakob Fuglslang, die twee plaatsen zakte. Fuglsang is nu actief in de Giro d’Italia.

Naar de tweede Nederlander op de lijst is het even zoeken. Bauke Mollema, die sinds zijn val in de Tour niet meer in actie kwam, zakte negen plaatsen en is nu 32e.

Tennis: Coronavirus verhindert tennistoernooi Auckland

08.02 uur: Het tennistoernooi van Auckland gaat in januari niet door. Vanwege de coronapandemie hebben de organisatoren van het toernooi in Nieuw-Zeeland besloten een jaar over te slaan. De Auckland Classic gold voor tennissers als een van de opties om zich voor te bereiden op de Australian Open. De eerste grand slam van het jaar gaat in principe wel door.

Hoewel in Nieuw-Zeeland vrijwel geen coronabesmettingen meer voorkomen zijn er nog steeds strenge grenscontroles en reisbeperkingen om de kans op een nieuwe uitbraak te verkleinen. „Het is triest, maar veiligheid heeft onze prioriteit”, verklaarde toernooibaas Karl Budge. Vroeg in dit jaar won de Amerikaanse Serena Williams het toernooi bij de vrouwen. De Fransman Ugo Humbert was de winnaar bij de mannen.