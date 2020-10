Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Coronavirus verhindert tennistoernooi Auckland

08.02 uur: Het tennistoernooi van Auckland gaat in januari niet door. Vanwege de coronapandemie hebben de organisatoren van het toernooi in Nieuw-Zeeland besloten een jaar over te slaan. De Auckland Classic gold voor tennissers als een van de opties om zich voor te bereiden op de Australian Open. De eerste grand slam van het jaar gaat in principe wel door.

Hoewel in Nieuw-Zeeland vrijwel geen coronabesmettingen meer voorkomen zijn er nog steeds strenge grenscontroles en reisbeperkingen om de kans op een nieuwe uitbraak te verkleinen. „Het is triest, maar veiligheid heeft onze prioriteit”, verklaarde toernooibaas Karl Budge. Vroeg in dit jaar won de Amerikaanse Serena Williams het toernooi bij de vrouwen. De Fransman Ugo Humbert was de winnaar bij de mannen.