Beachvolleybal: Van Iersel en Ypma door als koppel

15.50 uur: De beachvolleybalsters Marleen Van Iersel en Pleun Ypma hebben besloten samen verder te gaan als koppel. Ze speelden afgelopen maand al samen tijdens het EK in Letland, waar ze in de achtste finales strandden.

Van Iersel (32) was op zoek naar een nieuwe partner, omdat Joy Stubbe enkele weken geleden besloot tijdelijk te stoppen. Op Instagram liet ze weten die te hebben gevonden in de 22-jarige Ypma, die daardoor terugkeert bij het nationaal beachvolleybalteam. In maart besloot ze nog een stap terug te doen.

„Een mooie kans, die ik aanpak met een nieuwe mindset”, zegt Ypma. „Ik ga er zoveel mogelijk van genieten. De komende maanden gaan we trainen op Tenerife, waar we zo hard mogelijk gaan werken.”

Voetbal: FIFA strijkt neer in Parijs

15.48 uur: De wereldvoetbalbond FIFA gaat weer een kantoor openen in Parijs. Voorzitter Gianni Infantino heeft daar afspraken over gemaakt met de Franse president Emmanuel Macron en de voorzitter van de nationale voetbalbond, Noël Le Graët. Het is de bedoeling dat het FIFA-kantoor in Parijs volgend jaar opengaat.

De wereldvoetbalbond werd in 1904 opgericht in de Franse hoofdstad, met de Fransman Robert Guérin als de eerste voorzitter. De FIFA zetelde aanvankelijk in een klein kantoor in Parijs, maar verhuisde al snel naar Amsterdam. In 1932 ging de mondiale federatie naar de Zwitserse stad Zürich en daar staat nu nog steeds het hoofdkwartier.

Het is niet duidelijk of de FIFA helemaal weg gaat uit Zürich of dat de voetbalbond een extra vestiging opent in Parijs. De FIFA meldt in een korte verklaring dat het de banden met Frankrijk, het Franstalige deel van de wereld en de eveneens in Parijs gevestigde VN-organisatie Unesco wil verstevigen.

Voetbal: Selectie Napoli twee weken in quarantaine in hotel

14.18 uur: De Italiaanse voetbalclub Napoli gaat twee weken in quarantaine. Na meerdere coronabesmettingen verblijft de spelersgroep in een hotel niet ver van de Zuid-Italiaanse stad, meldt de club op de website.

Bij drie personen is tot nu toe corona geconstateerd, onder wie de middenvelders Piotr Zielinski en Eljif Elmas. De vrees bestaat dat zich op korte termijn nieuwe coronabesmettingen bij de club aandienen. Dat lijkt een gevolg van de thuiswedstrijd tegen Genoa (6-0), de club waar inmiddels ruim twintig besmettingen zijn gemeld. Er gingen geruchten dat Napoli-trainer Gennaro Gattuso ook positief heeft getest, maar dat heeft Napoli tegengesproken.

Zondag kwam Napoli niet opdagen in Turijn voor de uitwedstrijd tegen Juventus. De lokale gezondheidsautoriteiten hadden de vliegreis van het team richting Noord-Italië op zaterdag verboden, en beval de ploeg daarna in quarantaine te gaan. De organisatie achter de Serie A, de Italiaanse hoogste voetbalcompetitie, dreigt nu met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Napels. De regels bepalen dat wanneer een team niet komt opdagen de tegenstander met 3-0 wint.

Napoli was de eerste club uit een grote voetbalcompetitie die besloot tot een afzegging nadat de instanties hadden geweigerd een wedstrijd te verplaatsen. Er wordt in Italië momenteel gediscussieerd over hoe het nu verder moet met de competitie, met het oog op de stijgende infectiecijfers.

Op 22 oktober reist AZ af naar Napels voor een wedstrijd in de Europa League.

Motorsport: Drie GP’s motorcross in Lommel zonder publiek

13.59 uur: De drie manches uit het wereldkampioenschap voor motorcrossers in Lommel worden later deze maand zonder publiek afgewerkt. De Belgische motorrijdersbond bevestigde dinsdag dat er op het circuit onder Eindhoven vanwege de coronamaatregelen geen crossfans worden toegelaten.

Op de vanwege de coronacrisis geheel herziene racekalender prijken die grands prix op het Belgische circuit op 17 en 18 oktober en de twee weekeinden erna. Het gaat om de GP van Vlaanderen, de GP van België en de GP van Lommel. De Belgische GP zou eigenlijk in augustus worden gehouden. Vanwege de coronapandemie werd die wedstrijd uitgesteld. Uiteindelijk vond de organisatie achter de MXGP enkele locaties om nog een redelijk aantal wedstrijden te houden zonder al te veel verplaatsingen.

De Belgische manches zijn de dertiende, veertiende en vijftiende wedstrijd op de WK-kalender. Komend weekeinde staat de twaalfde WK-race op het programma in Spanje. In de MXGP staat de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser (Honda) aan de leiding. De Nederlander Glenn Coldenhoff staat vijfde. De vanwege een nekblessure afwezige Jeffrey Herlings neemt in de WK-stand de achtste plek in.

Atletiek: Hassan doet mee aan alternatieve FBK Games

12.18 uur: Sifan Hassan verschijnt zaterdag aan de start van een alternatieve editie van de FBK Games, een FBK Nazomerwedstrijd. Hassan doet mee aan de 10 kilometer en grijpt de wedstrijd aan als voorbereiding op het WK halve marathon, een week later.

„Verschillende atleten van ons managementbureau gaven aan nog niet klaar te zijn met dit seizoen”, aldus Ellen van Langen, wedstrijddirecteur van de FBK Games. „Ze wilden super graag nog een wedstrijd lopen. Zo kwamen we op het idee om zelf een wedstrijd te organiseren. En waar kan dat beter dan in Hengelo?”

Er zijn drie afstanden: de 1000 meter en 10.000 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen. Ook Yomif Kejelcha en Faith Kipyegon zijn zaterdag van de partij. Kejelcha is de trainingspartner van Hassan. Kipyegon is de winnares van olympisch goud op de 1500 meter.

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk voor publiek om de wedstrijd bij te wonen, aldus de organisatie. De wedstrijd is te volgen via een livestream op YouTube.

Al in maart werd de 39e editie van de FBK Games afgelast vanwege de coronacrisis. Het atletiekgala stond gepland voor maandag 1 juni.

Voetbal: Voorzitter Serie A besmet met coronavirus

11.01 uur: Paolo Dal Pino, de voorzitter van de Italiaanse Serie A, is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigde de organisatie dinsdagochtend.

Dal Pino (58), die sinds januari dit jaar aan het hoofd staat bij de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie, verblijft in thuisisolatie.

De Serie A wordt momenteel geteisterd door het coronavirus. Bij voetbalclub Genoa zijn ruim twintig besmettingen geregistreerd, en ook Napoli heeft meerdere coronagevallen bekendgemaakt. De club uit Napels kwam afgelopen zondag niet opdagen in Turijn voor de topper tegen Juventus omdat de voltallige selectie in isolatie is geplaatst. Napoli vreest voor meer besmettingen omdat de ploeg een week eerder tegen Genoa (6-0) speelde.

Wielrennen: Baskenland laat geen wielerfans toe op cols in Vuelta

10.46 uur: De autoriteiten in Baskenland hebben alvast besloten twee bergen die opgenomen zijn in het routeschema van de Ronde van Spanje af te sluiten voor publiek op de dagen dat het wielerpeloton passeert. Het gaat om de Alto de Arrate en de Puerto de Orduña. Op beide cols is het niet mogelijk de coronamaatregelen te handhaven, is het oordeel van de gezagsdragers.

De Alto de Arrate doemt op in de slotfase van de eerste etappe die begint in Irun. De finish ligt kort achter de top. De Puerto de Orduña moet in de zevende etappe twee keer worden beklommen.

De Vuelta zou eigenlijk in Utrecht beginnen. Maar nadat de Spaanse rittenkoers op de door de coronacrisis aangepaste kalender twee maanden naar achteren werd geschoven, bleek dat niet mogelijk. Nu is Irun de plaats waar de iets ingekorte ronde op 20 oktober van start gaat.

Wielrennen: Roglic stevig aan de leiding op wereldranglijst wielrennen

10.17 uur: Met dank ook aan zijn zege zondag in Luik-Bastenaken-Luik, heeft de Sloveen Primoz Roglic de leiding op de wereldranglijst van de internationale wielerbond UCI stevig in handen. De Sloveen van Jumbo-Visma sloot het wielerjaar 2019 al af als beste renner van de wereld. Zijn naaste belager bleef zijn landgenoot Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour de France.

De Belg Wout van Aert klom een plaatsje en is nu de nummer 3. Ook Mathieu van der Poel, zaterdag winnaar van de Binckbank Tour, schoof een plaatsje op en staat nu vierde. Dat ging ten koste van de Deen Jakob Fuglslang, die twee plaatsen zakte. Fuglsang is nu actief in de Giro d’Italia.

Naar de tweede Nederlander op de lijst is het even zoeken. Bauke Mollema, die sinds zijn val in de Tour niet meer in actie kwam, zakte negen plaatsen en is nu 32e.

Tennis: Coronavirus verhindert tennistoernooi Auckland

08.02 uur: Het tennistoernooi van Auckland gaat in januari niet door. Vanwege de coronapandemie hebben de organisatoren van het toernooi in Nieuw-Zeeland besloten een jaar over te slaan. De Auckland Classic gold voor tennissers als een van de opties om zich voor te bereiden op de Australian Open. De eerste grand slam van het jaar gaat in principe wel door.

Hoewel in Nieuw-Zeeland vrijwel geen coronabesmettingen meer voorkomen zijn er nog steeds strenge grenscontroles en reisbeperkingen om de kans op een nieuwe uitbraak te verkleinen. „Het is triest, maar veiligheid heeft onze prioriteit”, verklaarde toernooibaas Karl Budge. Vroeg in dit jaar won de Amerikaanse Serena Williams het toernooi bij de vrouwen. De Fransman Ugo Humbert was de winnaar bij de mannen.