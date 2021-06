Roger Federer moet bijna vier uur vechten voor plaats in vierde ronde Roland Garros

Eerder op de zaterdag hadden Novak Djokovic en Rafael Nadal zich zonder setverlies een rondje verder geslagen in de Franse hoofdstad, maar zo’n ’walk in the park’ was voor Federer niet weggelegd. De Zwitser won alleen in 2009 de eindstrijd op Roland Garros, en om zicht te houden op een tweede eindzege moest hij diep gaan tegen de nummer 59 van de wereldranglijst.

De eerste drie sets draaiden allemaal uit op een tiebreak. De eerste ging naar Federer (7-5), de tweede naar Köpfer (7-3) en de derde weer naar Federer (7-4). De zondag was al aangebroken in Parijs, toen Köpfer serveerde voor het begin van de vierde set.

Gaatje

De Duitser en de Zwitser gaven elkaar lange tijd geen duimbreed toe. Federer (aan het begin van de tweede set) en Köpfer (aan het begin van de derde) slaagden er in de eerste drie uur tennis allebei maar één keer in om een klein gaatje van twee games verschil te slaan. Dat beide spelers de set verloren waarin ze eerst nog een zeldzaam gaatje hadden geslagen, zegt veel over het kleine verschil dat er tussen de mannen zat.

In de vierde set, die hij dus zelf was begonnen, kwam Köpfer zelfs nog tot een 5-4 voorsprong en leek een verlenging in de maak. Maar Federer richtte zich op en won drie games op rij. De enige keer in de wedstrijd dat het verschil zo groot was, was dus direct de beslissing.