De Roon wint door ’badmuts’, Zlatan neemt Milan weer bij de hand

Van de 18 treffers dit seizoen in de Serie A maakte de Colombiaan er 11 als wisselspeler. Ook deze keer viel hij in. Vorige week kwam hij bij een zwembad nog ten val, waarbij hij lelijk op zijn hoofd viel. Dat weerhield hem niet om dinsdagavond toch te spelen - met ’badmuts’.

Bij Atalanta was Marten de Roon basisspeler. Hans Hateboer ontbrak in de selectie, hij was geschorst. Bij Bologna speelde Stefano Denswil de gehele wedstrijd.

Marten de Roon bedankt Luis Muriel voor zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Atalanta is na de coronapauze nog steeds ongeslagen. Dankzij een sterke serie, nu goed voor 24 punten uit tien duels, bleef de ploeg van de veelgeprezen trainer Gian Piero Gasperini stijgen op de ranglijst. Met een achterstand van 6 punten op koploper Juventus lijkt de eerste plaats echter niet haalbaar meer. Internazionale kan woensdag met winst tegen Fiorentina de tweede plek weer in bezit nemen.

Atalanta is al verzekerd van een eindklassering in de top 4, goed voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. De ploeg uit Bergamo heeft zich dit seizoen als debutant op het kampioenenbal ook al geplaatst voor de kwartfinales in augustus in Lissabon.

Met 74 punten in de Serie A, en nog drie wedstrijden te spelen, heeft Atalanta het clubrecord voor het aantal punten in een seizoen in de Serie A inmiddels al verbroken.

Zlatan neemt Milan wederom bij de hand

AC Milan is met een prima serie bezig in de Serie A. De ploeg van coach Stefano Pioli is nog altijd ongeslagen na de coronapauze. Ook middenmoter Sassuolo moest er op eigen veld aan geloven: 1-2. Zlatan Ibrahimovic (38) was de gevierde man bij de bezoekers. De Zweedse vedette bracht in de eerste helft beide treffers op zijn naam.

Zlatan Ibrahimovic juicht na weer een goal. Ⓒ ANP/HH

Sassuolo speelde de gehele tweede helft met tien man na de tweede gele kaart op slag van rust voor Mehdi Bourabia. Mede daardoor kon de thuisclub de gelijkmaker niet meer afdwingen.

AC Milan staat nu vijfde, een plaats die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Europa League. Nummer 6 AS Roma heeft 1 punt minder en een wedstrijd minder gespeeld. AC Milan is nu in elk geval al zeker van kwalificatie voor de voorronde van de Europa League.