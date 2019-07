Neymar: ‘6-1 zege op PSG beste herinnering’

De opmerking is opvallend omdat het een publiek geheim is dat Neymar zou willen terugkeren naar FC Barcelona. De Fransen telden in 2017 een recordbedrag neer van liefst 222 miljoen euro voor Neymar.

De clash tussen FC Barcelona en PSG in 2017 geldt als één van de klassiekers uit de geschiedenis van de Champions League. Met de 6-1 overwinning maakten de Catalanen in eigen huis de 4-0 nederlaag in Parijs goed. Neymar scoorde twee keer in drie minuten tijd en gaf de cruciale pass aan Sergi Roberto die de beslissende treffer voor Barça binnenschoot.

PSG is maandag zonder Neymar begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgens de clubleiding bleef de Braziliaanse international zonder opgaaf van redenen en zonder toestemming weg. De Fransen hebben inmiddels laten weten dat de Braziliaanse vedette mag vertrekken ’als er voor alle partijen een goede aanbieding komt’.