Max Verstappen positief gestemd na trainingen

De Red Bull-coureur noteerde tijdens de tweede training de tweede tijd. ’s Middags reed hij de zesde tijd en kwam hij tot slechts achttien getimede rondjes. ,,We hebben toen veel dingen getest op de auto die niet echt deden wat we wilden, waardoor we redelijk wat rondjes verloren”, legt hij uit.

,,De tweede training ging wel oké. Er zijn nog zaken die we moeten leren begrijpen, maar over het algemeen was het een positieve vrijdag. Mercedes is nog steeds sneller, maar dat is geen verrassing. We moeten ons focussen op het vinden van een betere balans in de auto en op de race, want het is hier tricky wat de banden betreft. Ronde na ronde is er sprake van veel degradatie.”

Teamgenoot Alexander Albon kende geen gelukkige vrijdag, want hij crashte tijdens de tweede training. Het zorgde voor enorme schade aan zijn RB16. ,,Het is moeilijk om dat uit te drukken in geld, maar het gaat om een significant bedrag”, zegt teambaas Christian Horner. ,,Het gaat zeker om de voor- en achtervleugel en neus. De monocoque lijkt oké en de motor ook. En wat de versnellingsbak betreft, was dat er niet één die tijdens de race wordt gebruikt. Maar het is zeker dat de mannen in de garage het druk hebben vanavond. Frustrerend, maar het belangrijkste is dat Alex oké is.”