Renault blijft protesteren tegen wagens Racing Point in Formule 1

„We bevestigen dat Renault een verzoek heeft ingediend bij de stewards van de wedstrijd voor duidelijkheid over de geldigheid van de Racing Point RP20”, meldt de ploeg. „We hebben geen verder commentaar op deze zaak totdat de stewards tot een besluit zijn gekomen.”

Ricciardo eindigde namens Renault op de achtste plaats van de Grote Prijs van Hongarije, achter de wagens van Lance Stoll (vierde positie) en Sergio Pérez (zevende) van Racing Point. Ocon kwam als veertiende over de finish.

De roze bolides van Racing Point rijden met een motor van Mercedes, maar volgens Renault heeft het team ook veel andere aspecten van de Mercedes-bolide van vorig seizoen illegaal gekopieerd.

Renault ging vorige week ook al in protest na de Grote Prijs van Steiermark. De reglementen schrijven voor dat Renault elk raceweekeinde in beroep moet gaan totdat er een uitspraak is.