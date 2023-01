Berhalter komt na chantage met opvallende bekentenis: ’Ik schopte mijn vrouw’

Nadat Berhalter eerst kort terugblikt op het afgelopen WK, waarin de Verenigde Staten in de achtste finales werden uitgeschakeld door Oranje, schakelt de coach over op het incident. „Tijdens het WK meldde zich een persoon bij US Soccer (de Amerikaanse voetbalbond, red.) met informatie over mij en mijn familie die me naar beneden zou kunnen halen, met als doel mijn relatie met de bond te beëindigen.” Berhalter’s contract liep af aan het einde van 2022 en beide partijen onderzoeken nog of er een vervolg van het dienstverband zal worden aangegaan. Daar wordt tijdens de komende interlandperiode van Team USA meer duidelijkheid over verschaft.

Ruzie in 1991

Berhalter vervolgt: „Dit is een moeilijke stap, maar mijn vrouw Rosalind en ik willen de waarheid zélf duidelijk naar voren brengen. Dit verhaal is van ons, maar hopelijk zitten er lessen in die voor anderen van waarde kunnen zijn.”

Vervolgens gooit de oud-speler van onder meer Sparta het hoge woord eruit. „In 1991 hadden Rosalind en ik vier maanden verkering, toen we wat gingen drinken in een kroeg. Er ontstond ruzie, die buiten verder ging. Daar werd het fysiek en heb ik haar tegen haar benen geschopt.”

Geen excuses

Berhalter gaat verder: „Er zijn geen excuses voor mijn gedrag die avond. Ik schaam me er tot op de dag van vandaag voor. Rosalind wilde destijds niets meer met me te maken hebben, maar ik wilde de verantwoordelijkheid nemen voor wat ik deed en lichtte mijn vrienden en familie in. Ook zocht ik vrijwillig hulp om mezelf te verbeteren, een van mijn beste beslissingen ooit. Mijn gedrag van toen heeft zich sindsdien ook nooit meer herhaald.

Tekst gaat verder onder Tweet.

Berhalter lijkt voor het statement speciaal een Twitter-account te hebben aangemaakt. De Amerikaanse voetbalbond heeft inmiddels ook gereageerd op de verklaring: „US Soccer heeft na het horen van de verklaring direct een extern onderzoek in laten stellen. We waarderen de eerlijkheid van Gregg en zijn vrouw en zullen de resultaten bekend maken zodra het onderzoek is afgerond.”