Invaller Donny van de Beek boekt knappe zege met Manchester United

Bruno Fernandes, Marcus Rashford en Antony Martial, met een eigen doelpunt, zorgden voor de doelpunten.

De bezoekers kwamen op voorsprong via een strafschop. De Portugees Bruno Fernandes kreeg daartoe twee pogingen omdat PSG-doelman Keylor Navas bij de eerste inzet te vroeg van de doellijn kwam. Navas redde de eerste strafschop, maar was bij de tweede kansloos.

In de tweede helft kwam PSG een stuk beter in de wedstrijd. Via Anthony Martial, die een hoekschop ongelukkig in het eigen doel kopte, kwamen de Parijzenaars langszij. In de slotfase maakte aanvaller Rashford het verschil.

Donny van de Beek (United) en Mitchell Bakker (PSG) vielen beiden vlak voor tijd in.

Voormalig PSV’er Angelino blonk uit met twee goals. Ⓒ EPA

RB Leipzig

De andere wedstrijd in poule H ging tussen RB Leipzig en Istanbul Başakşehir. Oud-PSV'er Angeliño zorgde met twee doelpunten voor een 2-0 overwinning van de Duitsers. De bezoekers eindigden de wedstrijd met tien man door twee gele kaarten van Boli Bolingoli-Mbombo.

Justin Kluivert mocht in de slotfase invallen bij de Duitsers. De aanvaller wordt gehuurd van AS Roma.