Barcelona wint na twee nederlagen weer eens

Pierre-Emerick Aubameyang maakte al in de elfde minuut het enige doelpunt van de avond in San Sebastian. De Gabonees kopte eenvoudig raak bij de tweede paal na een beheerst boogballetje van Ferran Torres. Voor Aubameyang was het zijn negende doelpunt van het seizoen in elf wedstrijden.

Real Sociedad had dit kalenderjaar nog geen doelpunt geïncasseerd in thuiswedstrijden in La Liga. Op 18 december verloor Sociedad voor het laatst een competitieduel in eigen stadion. Bij Barcelona deed Frenkie de Jong de hele wedstrijd mee, Luuk de Jong kwam in de slotfase binnen de lijnen voor Aubameyang.

FC Barcelona herstelde zich zo na de pijnlijke nederlaag van maandag, toen de ploeg van trainer Xavi op eigen veld met 1-0 van Cadiz verloor. Vorige week donderdag verloor FC Barcelona ook al in de Europa League, met 3-2 van Eintracht Frankfurt. De Catalanen hebben vijftien punten achterstand op koploper Real Madrid, dat wel een duel meer heeft gespeeld dan de nummer 2.

Sevilla derde

Sevilla heeft de derde plaats in handen. De ploeg uit Zuid-Spanje won eerder op de donderdagavond met 3-2 bij Getafe en heeft evenveel punten als Barcelona, maar een duel meer gespeeld.

Na iets minder dan een kwartier kwam Sevilla op voorsprong. Jesus Corona maakte zijn eerste treffer voor de club na een voorzet van Lucas Ocampos. De Mexicaan, oud-speler van onder meer FC Twente, deed dat met het hoofd. Vrij snel daarna werd het gelijk. Op voorspraak van de videoscheidsrechter kreeg de thuisclub een strafschop, toegekend wegens hands. José Luis Morales, ook wel El Comandante genoemd, rondde onberispelijk af.

Jesus Corona en Youssef En-Nesyri vieren een van de drie Sevilla-goals. Ⓒ AFP

Kort daarna scoorde Corona opnieuw. De aanvaller, die vorig seizoen nog bij Porto speelde, tikte nu van dichtbij in na een aardige individuele actie. De assist was opnieuw van Ocampos. Halverwege de tweede helft mocht Morales opnieuw aanleggen van elf meter, maar nu miste hij het doel. Jules Koundé zorgde met een onhoudbare kopbal vervolgens voor de 1-3. Vlak voor tijd bracht Roberto Soldado met de 2-3 de spanning nog even terug.

