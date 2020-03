Advocaat: ’Een premie? Nee, misschien nog even naar mijn contract kijken...’

„Nee, ik heb geen premie in mijn contract opgenomen voor de dubbel. Niet aan gedacht”, glimlachte de Hagenaar bij FOX Sports. „Misschien moet ik toch nog eens naar de kleine lettertjes in mijn contract kijken. Maar laten we eerst zondag maar van Willem II winnen.”

Advocaat was in De Kuip na de riante bekerzege tegen NAC Breda in de halve finale (7-1) nog wel ontevreden over de beginfase. „Wat zijn we aan het doen?, dacht ik. We begonnen echt heel slecht. Dat mag echt niet gebeuren, voor hetzelfde geld kom je op achterstand. Maar na onze eerste treffer ging het verder gemakkelijk. Het was daarna een kwestie van hoe hoog zou de uitslag worden. We kregen veel ruimte en scoorden op de goede momenten. Dat mag ook wel tegen, met alle respect, een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Maar met 7-1 winnen is leuk, niet alleen voor de toeschouwers.”

Feyenoord mag dankzij een sterke opmars onder leiding van Advocaat ook weer voorzichtig denken aan de landstitel. De achterstand op Ajax en AZ bedraagt momenteel zes punten, terwijl de Rotterdammers beide clubs nog treffen in het restant van het seizoen.

