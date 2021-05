Epke Zonderland mist World Challenge Cup: ’Voorbereiding Spelen weer aanpassen’

„Epke is donderdag 6 mei voor een korte trainingsstage afgereisd naar Israël, om daar onder goede klimatologische omstandigheden te kunnen trainen”, zo beschrijft de KNGU. „Niet lang na aankomst in Israël is de situatie omgeslagen en duurt het verblijf daar noodgedwongen langer dan vooraf gepland. Hierdoor is de voorbereiding op de World Challenge Cup in Varna verstoord geraakt en heeft Epke, mede gezien de logistieke belemmeringen in verband met de coronamaatregelen, besloten af te zien van deelname.

Zonderland zegt zelf: „Mijn voorbereiding op de Olympische Spelen moet ik weer aanpassen. Ook is op dit moment de laatste qualifier voor de Spelen (World Cup in Doha) nog steeds niet definitief gepland. Ik blijf mij voorbereiden op de Spelen in Tokio, mét of zonder qualifier in Doha.”

De World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna vindt van donderdag 27 tot en met zondag 30 mei aanstaande. Bij de mannen komen voor Nederland Germain Grünberg, Luuk Huernink, Rick Jacobs, Loran de Munck, Frank Rijken en Casimir Schmidt. Voor de vrouwen zijn Sara van Disseldorp, Vera van Pol en Sanna Veerman afgereisd.

Op donderdag en vrijdag staan de kwalificaties op het programma. Zaterdag en zondag worden de finales geturnd.