VIDEO Arensman boekt eerste profzege in klimtijdrit in Polen

Het parcours liep vrijwel alleen maar omhoog, met een maximaal stijgingspercentage van 8 procent. Na 10 kilometer volgde nog een stukje naar beneden. Arensman legde de tijdrit af in 17 minuten en 40 seconden. Hij was 7 seconden sneller dan de Amerikaan Magnus Sheffield. De Brit Ethan Hayter eindigde op 8 seconden als derde en nam de gele leiderstrui over van Sergio Higuita. De Colombiaan moest ruim 50 seconden toegeven op Arensman, die zelf in het klassement klom naar plek twee. Higuita zakte naar de achtste plaats.

De Ronde van Polen eindigt vrijdag met een rit over 180 kilometer naar Krakau. In het begin van de etappe moet nog flink geklommen worden. Arensman gaat de slotrit in met 11 seconden achterstand op Hayter, die rijdt voor Ineos Grenadiers. Alles wijst erop dat de jonge Nederlander volgend jaar ook voor die Britse topploeg uitkomt, al heeft Ineos de komst van Arensman nog niet bevestigd.

De jonge Gelderlander uit het dorp Deil staat bekend als een goede tijdrijder. Arensman werd vorig jaar derde in de afsluitende tijdrit van de Vuelta en eind mei sloot hij de Giro in Verona af met de tweede plaats in de tijdrit. Hij moest toen alleen de Italiaan Matteo Sobrero voor zich dulden. Sobrero werd in de Poolse klimtijdrit achtste, op ruim een halve minuut van Arensman.

Jumbo-Visma-renner Dennis pakt goud bij tijdrit Gemenebestspelen

Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis heeft op de Gemenebestspelen een gouden medaille gepakt op de individuele tijdrit. De 32-jarige Australiër, die sinds dit jaar voor de Nederlandse ploeg uitkomt, was in de Engelse stad Birmingham een klasse apart.

Dennis hield de Engelsman Fred Wright 26,28 seconden achter zich en het brons was voor Welshman Geraint Thomas, die 28,49 toegaf op de winnaar. Tijdritspecialist Dennis deed onlangs niet mee aan de Tour de France, waar zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard uit Denemarken de eindzege voor zich opeiste.

De Gemenebestspelen worden om de vier jaar gehouden en er doen sporters aan mee uit landen die deel uitmaken van het Gemenebest van Naties.

Ritzege Franse stagiair Tronchon in Burgos, Sivakov nieuwe leider

Bastien Tronchon heeft zijn eerste zege als profwielrenner behaald. De 20-jarige Fransman deed dat in de derde etappe van de Ronde van Burgos, waar hij als stagiair meerijdt in de ploeg van AG2R-Citroën.

In de 156 kilometer lange rit, van Quintana Martin Galindez naar Villarcayo, moesten de renners meerdere klimmen over. Tronchon bleef samen met de voor Frankrijk uitkomende Pavel Sivakov vooruit. Tronchon was in de sprint duidelijk de snelste. Sivakov, die fietst voor Ineos Grenadiers, neemt wel de leiderstrui over van Santiago Buitrago van Bahrain Victorious. De Colombiaan won dinsdag de openingsrit. Sivakov heeft in het klassement 23 tellen voorsprong op Buitrago.

De Spanjaard Alejandro Valverde was op 28 seconden achterstand de snelste van de achtervolgende groep en finishte als derde. „Het moet nog steeds een beetje bezinken”, aldus Tronchon. „Het is moeilijk de juiste woorden te vinden, dit is een ongelooflijke dag. De afdaling van de laatste klim was erg technisch. Gelukkig kon ik tot kort voor de finish in het wiel van Sivakov blijven. Ik heb de afgelopen jaren beetje bij beetje vooruitgang geboekt en ik ben zo blij dat ik direct succes boek in mijn eerste wedstrijd.”

In de Ronde van Burgos ging de zege in de tweede etappe een dag eerder naar Timo Roosen. De Nederlandse renner van Jumbo-Visma kwam samen met twee ploeggenoten als eerste aan bij de finish nadat David Dekker, ook van Jumbo-Visma, achter dat drietal voor een massale valpartij in het peloton had gezorgd toen hij op een vluchtheuvel onderuitging.