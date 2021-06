Barbora Krejcikova gelooft dat overleden mentor Novotna meekijkt

Novotna won Wimbledon in 1998. Zeven jaar gelden, toen Krejcikova 18 jaar oud was, klopte ze bij haar aan met de vraag of Novotna haar wilde trainer zijn. Dit op advies van haar moeder. Het antwoord was ‘ja’. ,,Ik ben veel bij haar geweest toen ze ziek was’’, zei Krejcikova na haar mooiste overwinning in haar loopbaan. ,,Ik wilde dat van nabij meemaken, ook omdat ik wist dat het me sterker zou maken. Het laatste wat ze tegen me zei was: Geniet van het tennis en probeer een grandslamtoernooi te winnen. Ze inspireert me nog steeds. Alles wat hier de afgelopen weken is gebeurd, komt door haar.’’

Krejcikova ontving de bokaal uit handen van Martina Navratilova, de 18-voudig grandslamwinnares met een Amerikaanse paspoort, maar met Tsjechische roots. ,,Een geweldige eer’’, vond Krejcikova.