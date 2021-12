Gary Anderson mikt Rob Cross uit WK darts

De tweevoudig wereldkampioen, 2015 en 2016, verloor de eerste set van de winnaar van 2018, maar draaide het duel vervolgens. Bij een 3-1 voorsprong in sets leek het gedaan, maar Cross sloeg hard terug. Hij trok de stand gelijk, maar in de beslissende set bleek Anderson toch te goed.

Anderson is de laatste jaren vaak niet meer zo goed als in zijn toptijd, maar vorig jaar bereikte hij nog wel verrassend de finale van het belangrijkste toernooi van de wereld. Toen bleek Gerwyn Price in de eindstrijd met 7-3 te sterk. In 2017 verloor Anderson de eindstrijd al eens een keer met dezelfde cijfers van Michael van Gerwen. Zijn wereldtitels behaalde Anderson tegen Adrian Lewis en Phil Taylor.

The King is terug

Mervyn King bereikte na tien jaar weer eens de kwartfinales van het WK. De 55-jarige Engelsman had het in de achtste finales tegen Australiër Raymond Smith lastig, maar hij wist na een achterstand van 3-1 in sets terug te komen tot 3-3 en de beslissende zevende set te winnen.

Mervyn King Ⓒ HH/ANP

King was in die laatste set messcherp en gooide onder meer een leg uit in 124. King, als 21e geplaatst in Alexandra Palace, won nog nooit de wereldtitel.