WK darts: Mervyn King na tien jaar weer in kwartfinale

De 55-jarige Engelsman had het in de achtste finales tegen Australiër Raymond Smith lastig, maar hij wist na een achterstand van 3-1 in sets terug te komen tot 3-3 en de beslissende zevende set te winnen.

King was in die laatste set messcherp en gooide onder meer een leg uit in 124. King, als 21e geplaatst in Alexandra Palace, won nog nooit de wereldtitel.