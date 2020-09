Jeroen Zoet per brancard van veld, prachtig doelpunt Hans Hateboer

Zoet greep na een uur spelen naar zijn lies nadat hij een terugspeelbal hard naar voren had geschoten. De schade bleek serieus, aangezien hij er daarna niet in slaagde om op eigen kracht de kleedkamer op te zoeken.

Spezia won uiteindelijk met 0-2. Na een gemiste strafschop van Matteo Ricci in de tweede minuut, zette Andrey Galabinov de uitploeg na een klein half uur op voorsprong. In de blessuretijd verdubbelde de Bulgaar de score.

Hidde ter Avest en Marvin Zegelaar hadden een basisplaats bij Udinese. AZ-huurling Thomas Ouwejan verving laatstgenoemde na 64 minuten.

Zoet, die werd overgenomen van PSV, stond voor de tweede keer onder de lat bij zijn nieuwe club Spezia, die eerder dit jaar promoveerde naar de Serie A. Afgelopen weekeinde maakte de 29-jarige goalie tegen Sassuolo zijn debuut voor de club uit Ligurië. Die wedstrijd werd met 1-4 verloren.

Stefan de Vrij

Het Internazionale van Stefan de Vrij won woensdag op bezoek bij Benevento met 2-5, dankzij goals van Romelu Lukaku (twee), Roberto Gagliardini, Achraf Hakimi en Lautaro Martinez. Gianluca Caprari trof tweemaal doel namens de thuisploeg. De Vrij deed de volledige wedstrijd mee.

Hans Hateboer

Hans Hateboer hielp Atalanta Bergamo, de verrassende nummer drie van vorig seizoen, aan een klinkende overwinning op Lazio Roma: 1-4. De rechtsback vezorgde na ruim een half uur spelen de 0-2. Dat deed de oud-speler van FC Groningen door middel van een prachtige volley.

Robin Gosens, die in het verleden uitkwam voor Heracles Almelo, was in het Stadio Olimpico goed voor de 0-1. Alejandro Gomez tilde de teller in de tweede helft naar vier voor Atalanta, dat Felipe Caicedo tussendoor nog wel 1-3 zag maken.

