Pijn, verdriet en schaamte bij Van Barneveld

Raymond van Barneveld zwaait definitief af. Met de nederlaag tegen Darin Young op het WK darts komt een einde aan zijn carrière. Ⓒ BSR Agency

LONDEN - Pijn, verdriet en schaamte. Die sentimenten overheersen na zijn laatste officiële wedstrijd in het hoofd van dartslegende Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen verdiende een schitterend afscheid, maar droop gedesillusioneerd af na zijn verlies tegen de onbeduidende Amerikaan Darin Young in de eerste ronde van het WK. Wie van nabij zag hoe beroerd Barney er na zijn allerlaatste partij aan toe was, kreeg zelf ook een rotgevoel.