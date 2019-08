Ex-topmannen DFB aangeklaagd voor fraude rond WK 2006

Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach en Horst R. Schmidt zouden met hulp van de toenmalige Zwitserse FIFA-official Urs Linsi leden van een toezichthoudend orgaan van een commissie van de DFB hebben misleid over het werkelijke doel van een betaling van 6,7 miljoen euro.

Het bedrag van 6,7 miljoen euro werd in 2005 overgemaakt aan een bedrijf in Qatar. Eigenaar van dat bedrijf was Mohamed Bin Hammam, een voormalig vicevoorzitter van de FIFA die levenslang is geschorst wegens omkoping. De som werd ingeschreven als bijdrage aan een cultureel evenement tijdens het WK van 2006, een evenement dat echter nooit plaatsgevonden heeft.

Niersbach en Zwanziger zijn voormalige DFB-voorzitters, Schmidt was in het verleden in functie als algemeen secretaris van de Duitse voetbalbond. Het trio kwam eerder om de dubieuze betaling van 6,7 miljoen al op de radar van Duitse rechercheurs, maar ontkende steeds de aantijgingen.