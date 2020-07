Ajacied Sven Botman gaat de boeken in

Sven Botmans voorlopig laatste wedstrijd in Nederland was niet vóór, maar tegen Ajax. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Sven Botman (20) beseft dat hij de Eredivisie-geschiedenisboeken ingaat. De verdediger zette donderdagavond zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij de Franse topclub OSC Lille en levert Ajax acht miljoen euro plus een percentage doorverkoop op. En dat zonder dat hij ook maar één minuut in de Amsterdamse hoofdmacht heeft gespeeld. „Dat is wel bijzonder, maar Ajax zeer gegund. Ik heb veel aan de club te danken”, zegt de blije Botman.