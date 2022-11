Mexicaanse bokskampioen woest op Messi: ’Hij kan beter bidden dat ik hem niet vind’

Na afloop vierde de selectie van Argentinië een feestje in de kleedkamer. Op de beelden is te zien hoe Messi met zijn voet een op de grond liggend shirt van Mexico wegtrapt. Het is een heel lichte actie, die alleen maar ontstaat omdat hij zijn schoen al trappend uit wil trekken en ook Mexicaanse media zien er geen kwaad in. Dat geldt echter niet voor iedereen.

Canelo Álvarez is een van de - naar verluidt vele - Mexicanen die woest is op de Argentijn. De viervoudig wereldkampioen boksen neemt op social media dreigende woorden in zijn mond. „Heb je Messi de vloer zien vegen met ons shirt en onze vlag? Hij kan beter tot god bidden dat ik hem niet vind. Zoals ik Argentinië respecteer, moet hij ook Mexico respecteren.”

De Mexicanen lijken dus weer een doelwit voor hun woede te hebben gevonden na een nederlaag op een WK. Acht jaar geleden waren Arjen Robben en Nederland het mikpunt na de makkelijk gegeven strafschop die Oranje in de slotfase van de achtste finale kreeg. De KNVB werd daarna jarenlang op Twitter bestookt met tweets met de tekst „no era penal” (het was geen penalty). Hadden ze destijds wellicht enig recht van spreken vanwege de makkelijk naar de grond gaande Robben, nu lijkt de boosheid nergens op gebaseerd.