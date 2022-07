Premium Het beste van De Telegraaf

Directie moet antwoord geven op nieuwe transferklapper Durft Ajax nieuw bod van 50 miljoen te weigeren?

Door Mike Verweij & Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Worden Lisandro Martinez en Erik ten Hag herenigd? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Kan Ajax het zich veroorloven om een bod van 50 miljoen euro van Manchester United voor Lisandro Martinez af te slaan? Over die vraag moet de directie, in overleg met de raad van commissarissen, zich deze vrijdag buigen nu de club van Erik ten Hag in de overtreffende trap is gegaan voor de Argentijnse verdediger.