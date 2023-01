Ronaldo en Messi treffen elkaar voor 37e keer: dit keer in ’clash van duurste kaartje ooit’

PSG verblijft deze week voor een korte commerciële trip in het Midden-Oosten, in Qatar en Saudi-Arabië. De topclub verloor zondag voor de tweede keer dit jaar een competitiewedstrijd: met 1-0 van Stade Rennes. Maandag wacht een duel in de Franse beker tegen de amateurs van Pays de Cassel. Een goed moment dus om heen en weer te vliegen naar het Midden-Oosten en tegelijkertijd 10 miljoen euro op te halen.

Op clubniveau speelden Messi en Ronaldo al 34 keer tegen elkaar. Dat resulteerde in vijftien zeges voor de Argentijn, tien voor de Portugees en negen gelijkspelen. Messi scoorde in de onderlinge duels 21 keer, Ronaldo één keer minder. Hun laatste duel dateert van december 2020, toen Juventus met 3-0 won van Barcelona in de Champions League. Ook troffen ze elkaar twee keer met hun land.

Cristiano Ronaldo toont het teneu van zijn nieuwe club. Ⓒ EPA

VIP-tickets

In het King Fahd Stadium passen bijna 70.000 toeschouwers. Voor de mogelijk laatste clash tussen Ronaldo en Messi zouden niet minder dan twee miljoen ticketaanvragen zijn ingediend. Er werden ook een speciale VIP-ticket beschikbaar gesteld, waar stevig op werd geboden. Uiteindelijk was zakenman Mushref Al-Ghamd, de CEO van AqarOne uit Saoedi Arabië, de gelukkige. Hij betaalde 2,4 miljoen euro voor het ’duurste kaartje ooit in het voetbal’.