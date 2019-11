Ook blessure tweede keeper Feyenoord

Van de Looi heeft Jan Hoekstra van FC Groningen bij de selectie gehaald als vervanger van Bijlow. Maarten Paes (FC Utrecht) is de vaste keeper van Jong Oranje. Naast Bijlow haakte ook middenvelder Azor Matusiwa van FC Groningen af, hij werd vervangen door Joey Veerman (sc Heerenveen).

Vermeer, de nummer 1 onder de lat bij Feyenoord, hield een blessure over aan het competitieduel met RKC Waalwijk (3-2). Vermeer moest zich daarom afmelden bij bondscoach Ronald Koeman. Hij werd in de selectie van het Nederlands elftal vervangen door Marco Bizot (AZ).

Marcos Senesi liep in de slotfase van het duel met RKC, waarin hij de winnende treffer maakte, een breukje in zijn linkerarm op. De Argentijnse verdediger blijft in Rotterdam om te herstellen. Senesi was opgeroepen voor Argentinië onder 23 jaar. Onduidelijk is hoe lang de drie geblesseerde Feyenoorders zijn uitgeschakeld.