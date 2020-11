Eredivisie: Programma en uitslagen

De wedstrijd is hier live te volgen via ons scorebord met uitgebreide statistieken.

Thomas Lam herstelde zich in Limburg van zijn slechte optreden van vorige week tegen FC Twente (5-1). De aanvoerder van PEC Zwolle maakte tegen Fortuna in de 54e minuut uit een mooie vrije trap gelijk: 2-2. Bij die stand bleef het ook in Limburg.

Zaterdag staan drie duels op het programma. Zondag komen zowel Ajax, Feyenoord, AZ als PSV in actie.

Programma en uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: Fortuna Sittard - PEC Zwolle 2-2

Zaterdag

16.30 uur: ADO Den Haag - FC Twente

18.45 uur: VVV - Heracles

21.00 uur: RKC - Sparta

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Ajax

14.30 uur: Feyenoord - FC Groningen

14.30 uur: Vitesse - FC Emmen

16.45 uur: sc Heerenveen - AZ

20.00 uur: PSV - Willem II

