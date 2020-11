Heerlijk programma in Eredivisie: Ajax, Feyenoord, AZ en PSV aan de bak

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen, uitgebreide statistieke en de stand in de Eredivisie.

Met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap 12.15 uur) sluit Ajax het tweede blok wedstrijden van het seizoen. Bij de Domstedelingen zit René Hake, de coach van Jong FC Utrecht, op de bank. Hij vervangt John van den Brom die naar België is vertrokken. Vanaf 14.30 uur ontvangt Feyenoord, dat van de week nog een prima prestatie neerzette tegen CSKA Moskou, FC Groningen.

SC Heerenveen krijgt AZ op bezoek. Als de Friezen winnen van AZ, beleeft de club zijn beste seizoensstart ooit in de Eredivisie. En tenslotte ontvangt PSV in Eindhoven provinciegenoot Willem II. Bij de Tilburgers ontbreekt de geblesseerde doelman Robbin Ruiter, afgelopen seizoen reservekeeper bij PSV.

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Ajax

14.30 uur: Feyenoord - FC Groningen

14.30 uur: Vitesse - FC Emmen

16.45 uur: SC Heerenveen - AZ

20.00 uur: PSV - Willem II

Op vrijdagavond begon het Nederlandse voetbalweekend in Limburg, met Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Zaterdag won FC Twente in Den Haag (het kostte ADO-trainer Aleksandar Rankovic zijn kop), versloeg VVV Heracles en pakte Sparta de punten in Waalwijk.

Uitslagen

Vrijdag

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 2-2

Bekijk ook: Eerherstel voor Thomas Lam in gelijkspel tegen Fortuna Sittard

Zaterdag

ADO Den Haag - FC Twente 2-4

18.45 uur: VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-2

Bekijk ook: Giakoumakis speelt opmerkelijke hoofdrol bij overwinning VVV

21.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 0-2

Bekijk ook: Sparta noteert eerste driepunter in Waalwijk

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.