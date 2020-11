Live Eredivisie: RKC ontvangt Sparta

Tom Beugelsdijk (l.) is met Sparta op bezoek bij RKC Waalwijk. Ⓒ BSR Agency

De interlandbreak nadert, maar niet voordat speelronde 8 van de Eredivisie gespeeld is. Op vrijdagavond begon het Nederlandse voetbalweekend in Limburg, met Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Zaterdag staan er drie duels op het programma. FC Twente won in Den Haag, VVV versloeg Heracles en vanaf 21.00 nemen RKC en Sparta het in Waalwijk tegen elkaar op.