Live Eredivisie: Volg Feyenoord-Groningen en Vitesse-Emmen op de voet

Ajax opende in Utrecht de voetbalzondag en wist de lunchwedstrijd met een 0-3 zege af te sluiten. Davy Klaassen opende in de tweede helft de score namens de Amsterdammers. Dusan Tadic schoot vanaf de stip de 0-2 tegen de touwen en in de slotfase nam invaller Quincy Promes het laatste doelpunt van de avond voor zijn rekening.

Tommy St. Jago van FC Utrecht strijdt om de bal met Ajacied Lassina Traoré. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord ongewijzigd

Vanaf 14.30 uur ontvangt Feyenoord, dat van de week nog een prima prestatie neerzette tegen CSKA Moskou, FC Groningen. De Rotterdammers beginnen met dezelfde elf spelers als tegen de Russen. CSKA Moskou. Trainer Dick Advocaat geeft het vertrouwen aan het team dat de koploper van de Russische competitie met 3-1 versloeg.

Hoewel Bart Nieuwkoop terugkeert bij de selectie, start Lutsharel Geertruida opnieuw als rechtsback. Doelman Justin Bijlow, zaterdag voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen, staat onder de lat.

Bij FC Groningen ontbreken niet alleen aanvoerder Arjen Robben (niet fit) en trainer Danny Buijs (privéomstandigheden), maar ook spits Jørgen Strand Larsen. De Noor, die in de laatste twee competitieduels drie keer scoorde, krijgt even rust.

AZ heeft Martins Indi terug

SC Heerenveen krijgt AZ op bezoek. Als de Friezen winnen van AZ, beleeft de club zijn beste seizoensstart ooit in de Eredivisie.

AZ begint met Bruno Martins Indi in de basis. De centrale verdediger is hersteld van de blessure die hij vorige week tegen RKC Waalwijk opliep. Teun Koopmeiners verving Martins Indi donderdag centraal in de verdediging. De aanvoerder staat nu weer op het middenveld, samen met Fredrik Midtsjø en Dani de Wit. De rentree van Martins Indi gaat ten koste van Myron Boadu. De aanval van AZ bestaat uit buitenspelers Calvin Stengs en Jesper Karlsson. Albert Gudmundsson is spits.

En tenslotte ontvangt PSV in Eindhoven provinciegenoot Willem II. Bij de Tilburgers ontbreekt de geblesseerde doelman Robbin Ruiter, afgelopen seizoen reservekeeper bij PSV.

Zondag

FC Utrecht - Ajax 0-3

14.30 uur: Feyenoord - FC Groningen

14.30 uur: Vitesse - FC Emmen

16.45 uur: SC Heerenveen - AZ

20.00 uur: PSV - Willem II

Op vrijdagavond begon het Nederlandse voetbalweekend in Limburg, met Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Zaterdag won FC Twente in Den Haag (het kostte ADO-trainer Aleksandar Rankovic zijn kop), versloeg VVV Heracles en pakte Sparta de punten in Waalwijk.

Uitslagen

Vrijdag

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 2-2

Zaterdag

ADO Den Haag - FC Twente 2-4

18.45 uur: VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-2

21.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 0-2

