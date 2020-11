Live Eredivisie: Volg VVV-Heracles op de voet

De wedstrijd is hier live te volgen via ons scorebord met uitgebreide statistieken.

VVV-Heracles is een duel in de middenmoot van de Eredivisie. De Limburgers kijken met een schuin oog naar de gevarenzone, waar zij slechts twee punten boven staan. Heracles hoeft zich met een tiende plaats nog geen zorgen te maken over degradatie, maar Europees voetbal is daarentegen ook ver uit zicht.

De avond wordt afgesloten in Waalwijk, met RKC tegen Sparta. De Rotterdammers zijn nog altijd op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen. De formatie van Fred Grim heeft al een zege geboekt, maar staat slechts twee punten boven de opponent van vandaag.

Programma en uitslagen

Vrijdag

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 2-2

Zaterdag

ADO Den Haag - FC Twente 2-4

18.45 uur: VVV Venlo - Heracles Almelo

21.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Ajax

14.30 uur: Feyenoord - FC Groningen

14.30 uur: Vitesse - FC Emmen

16.45 uur: SC Heerenveen - AZ

20.00 uur: PSV - Willem II

