PSV met van corona herstelde Dumfries en Gakpo tegen Willem II

Volg hier live alle duels uit de Eredivisie via ons scorebord met uitgebreide statistieken.

Ajax opende in Utrecht de voetbalzondag en wist de lunchwedstrijd met een 0-3 zege af te sluiten. Davy Klaassen opende in de tweede helft de score namens de Amsterdammers. Dusan Tadic schoot vanaf de stip de 0-2 tegen de touwen en in de slotfase nam invaller Quincy Promes het laatste doelpunt van de avond voor zijn rekening.

Tommy St. Jago van FC Utrecht strijdt om de bal met Ajacied Lassina Traoré. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord en Vitesse blijven allebei in het spoor van koploper Ajax. Het spel van de Rotterdammers was niet flitsend, maar zij boekten wel een knappe 2-0 zege op FC Groningen, dat in De Kuip zeker niet onder deed voor Feyenoord. Vitesse maakte voor rust al het verschil tegen FC Emmen. Na 45 minuten stond er al 3-0 op het scorebord. In het tweede bedrijf deed Emmen nog wat terug, maar verder dan één goal kwamen de bezoekers niet.

AZ heeft de weg omhoog in de Eredivisie gevonden. De Alkmaarders maakten zondag in Friesland indruk bij SC Heerenveen: 0-3. De Friezen kregen in eigen huis niet eens een schot tussen de palen.

PSV

Denzel Dumfries en Cody Gakpo treden met PSV zondagavond aan in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Beiden zijn voldoende hersteld van een besmetting met het coronavirus. Ze stonden enkele weken aan de kant.

Met Dumfries en Gakpo heeft ook Pablo Rosario weer een basisplaats. De middenvelder testte eerder ook positief op het coronavirus en maakte donderdag in de verloren uitwedstrijd tegen PAOK voor de Europa League (4-1) al zijn rentree. Hij kon in Griekenland echter alleen de eerste helft in actie komen.

PSV-coach Roger Schmidt ziet alle titelconcurrenten winnen en weet wat te doen staat tegen Willem II. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

PSV mist tegen Willem II nog altijd veel spelers vanwege een coronabesmetting of ander blessureleed. Mohamed Ihattaren, nog basisspeler tegen PAOK en in de 58e minuut gewisseld, is ziek.

PSV verloor in 1983 voor de laatste keer een thuiswedstrijd tegen Willem II in de Eredivisie: 1-2. De laatste zeventien competitieduels in het Philips Stadion met de Tilburgers eindigden allemaal in een Eindhovense overwinning.

Zondag

FC Utrecht - Ajax 0-3

Feyenoord - FC Groningen 2-0

Vitesse - FC Emmen 3-1

SC Heerenveen - AZ 0-3

20.00 uur: PSV - Willem II

Op vrijdagavond begon het Nederlandse voetbalweekend in Limburg, met Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Zaterdag won FC Twente in Den Haag (het kostte ADO-trainer Aleksandar Rankovic zijn kop), versloeg VVV Heracles en pakte Sparta de punten in Waalwijk.

Uitslagen

Vrijdag

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 2-2

Zaterdag

ADO Den Haag - FC Twente 2-4

18.45 uur: VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-2

21.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 0-2

