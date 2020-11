Statistieken: VVV, FC Twente en Sparta doen goede zaken

RKC en Sparta bestrijden elkaar in Waalwijk. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De interlandbreak nadert, maar niet voordat speelronde 8 van de Eredivisie gespeeld is. Op vrijdagavond begon het Nederlandse voetbalweekend in Limburg, met Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Zaterdag won FC Twente won in Den Haag, versloeg VVV Heracles en pakte Sparta de punten in Waalwijk.