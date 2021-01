Tennisumpire Carlos Bernardes krijgt hartaanval

De Braziliaan Bernardes was meermaals de umpire bij een finale op een grandslamtoernooi. Zo was hij in 2011 de scheidsrechter bij de eindstrijd op Wimbledon tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic.

In aanloop naar de Australian Open verblijven de tennissers en andere betrokkenen van buitenaf twee weken in quarantaine in Melbourne. De spelers mogen per dag vijf uur van hun hotelkamer om te trainen. Tientallen tennissers moeten tijdens de quarantaine op hun kamer blijven, omdat op hun vlucht naar Melbourne iemand positief heeft getest.

De Australian Open begint op maandag 8 februari.