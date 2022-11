Braziliaanse voetballegende Romario (56) bijzondere gast bij PSV-AZ

De inmiddels 56-jarige Romario is op uitnodiging van sponsor Energie Direct bij de wedstrijd PSV-AZ en laat vooraf zijn voetstappen achter in de afgelopen zomer onthulde Walk of Fame, waarin beroemdheden uit de PSV-historie zijn opgenomen.

Romario was drie jaar geleden voor het laatst in Eindhoven. Ook toen op uitnodiging van sponsor Energie Direct. Als ‘Koning Carnaval’ reed hij toen mee op een wagen in de carnavalsstoet. Romario speelde van 1988 tot 1993 voor PSV en verzorgde 128 goals in 148 wedstrijden voor de Eindhovense club.

Legendarisch is zijn voetbalshow in de Europacupwedstrijd tegen Steaua Boekarest, toen hij met drie goals een groot aandeel had in de 5-1 zege. De vader van zes kinderen is tegenwoordig politicus en lid van de senaat namens Rio de Janeiro. Als politicus is hij net zo ongrijpbaar als hij was in zijn tijd als voetballer. In twintig jaar tijd heeft Romario al vier verschillende politieke partijen vertegenwoordigd. Momenteel is hij senator voor de Liberale Partij.