Waterpolosters verzekeren zich van derde plaats met zege op Canada

Een makkelijk wedstrijd was het zeker niet tegen de directe uitdager Canada. De voorsprong voor Nederland was er wel steeds, maar bleef vaak beperkt tot een of twee doelpunten. Pas in het laatste kwart werd het verschil met de Noord-Amerikanen echt gemaakt. De 20-jarige Simone van de Kraats had met zes doelpunten een belangrijk aandeel in de zege.

Nederland neemt het nu in de kwartfinale zeer waarschijnlijk op tegen Hongarije, al bestaat er een nog een theoretische kans dat het Russisch Olympisch Comité de tegenstander wordt. Dan moet het wel met zestien doelpunten verschil winnen van Japan.

