Vitesse wil slag slaan met Eloy Room

In Gelredome ligt een contract tot de zomer van 2025 klaar met een optie voor nog een jaar voor Room, die in de Major League Soccer een uitstekende indruk achterliet en de clubs voor het uitkiezen leek te hebben. Toch geeft de doelman er de voorkeur aan terug te keren naar Nederland. In het verleden droeg de ’Kat van Curaçao’ als 155 duels voor Vitesse. Daarin hield hij 43 keer de nul.

