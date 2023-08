Noa Lang: ’Ik heb wel een grote bek, maar ook een groot hart’

„Ik heb wel een grote bek, maar ook een groot hart. Bijvoorbeeld als ik na die wedstrijd die kinderen zie. Dat doet veel met mij. Maar op het veld ben ik iemand met veel zelfvertrouwen. Dat is iets waar ik goed in ben dus geen reden om bang of onzeker te zijn”, vertelde hij voor de camera van ESPN.

De tekst gaat verder onder de tweet.

In de wedstrijd toonde Lang, die als alle bonussen goed vallen voor Club Brugge de grootste aankoop ooit wordt van PSV, direct zijn grote waarde. Lang was de meest dreigende PSV’er en tekende in de tweede helft voor de winnende goal op aangeven van invaller Ismael Saibari.

Warm welkom

Lang, oud-jeugdspeler van Feyenoord, werd in De Kuip voortdurend uitgefloten, wellicht ook door zijn Ajax-verleden, maar dat deerde hem niet, vertelde hij na afloop. „Het was een warm welkom. Dat is mooi. Dat hoort erbij. Ik geniet daarvan. Ik droomde ervan profvoetballer te worden en zulke wedstrijden te spelen. Als ze je uitfluiten, betekent dat dat ze stiekem wel een beetje bang voor je zijn.”

Ook voor Isaac Babadi was het een mooie avond. De 18-jarige maakte zijn officiële debuut voor PSV en deed dat met verve. De middenvelder vond zelfs op fraaie wijze het doel, maar had de pech dat Luuk de Jong eerder in de aanval buitenspel had gestaan, waardoor het doelpunt niet telde.

Bekijk ook: Sterk PSV klopt Feyenoord en verovert Johan Cruijff Schaal

Bekijk ook: Herbeleef hoe PSV de Johan Cruijff Schaal binnenhaalde tegen Feyenoord

PSV-trainer Peter Bosz prees de inbreng van de jonge Babadi. „Hij heeft het vertrouwen niet beschaamd. Dit keer weer niet. Ook in de oefenwedstrijden had hij dat al niet gedaan. Dat heeft hij voor een deel ook te danken aan de trainers, die hij in zijn jeugd heeft gehad. Stijn Schaars en Theo Lucius hebben me verteld, dat hij een bijzonder talent is. Voor de wedstrijd was ik nog even naar hem toegelopen en heb ik hem gevraagd of hij al eens in De Kuip had gespeeld. Nou, dat was niet het geval. Maar ik heb niet gezien dat hij hier nog niet had gespeeld.”

„Het is gelijk raak. De eerste trofee is binnen. Ik kan heel trots terugkijken op mijn eerste finale”, vertelde Babadi voor de camera van ESPN. „Ik was hier wel een paar keer geweest, maar niet om te voetballen. Ik had wel wat geruchten gehoord over Kuipvrees en zo, maar die viel reuze mee”, aldus Babadi, die besefte dat zijn debuut nog mooier had kunnen zijn als de goal niet was afgekeurd. „Dat was wel echt balen.”

Boscagli met goede opbouw van achteruit

PSV voetbalde gemakkelijker dan Feyenoord en daarin hadden twee spelers een groot aandeel. Allereerst middenvelder Joey Veerman, door Feyenoord-trainer Arne Slot aangeduid als beste man op het veld, maar daarnaast zeker ook Olivier Boscagli. De Monegask zorgt voor een goede opbouw van achteruit, iets waar het vorig seizoen vaak aan ontbrak. Met een geweldige dieptepass op Saibari stond Boscagli aan de basis van de beslissende goal van Lang.

Boscagli heeft een zware tijd achter de rug. Aan het einde van het seizoen 2021/2022 scheurde hij zijn kruisband. Het herstel nam een groot deel van het vorige seizoen in beslag en eenmaal fit deed de vorige trainer Ruud van Nistelrooy maar mondjesmaat een beroep op hem. Bosz is erg enthousiast over de opbouwend sterke verdediger en heeft in de voorbereiding steeds een basisplaats voor hem ingeruimd.

„Fysiek is hij voor mij honderd procent, eigenlijk al vanaf het begin dat we in training gingen”, aldus Bosz. „Het is een jongen die durft te voetballen, technisch goed is, inzichtelijk goed is en ik denk dat hij uitstekend naast André past.”

De Franse verdediger toonde zich erg tevreden over zijn wedstrijd. „Afgelopen seizoen was een ramp voor me. Iedereen weet van de zware blessure die ik heb gehad. Het heeft me meer tijd gekost dan gedacht om weer helemaal fit te worden. Ik ben blij dat ik nu weer helemaal fit ben en dat we de eerste prijs van het seizoen hebben kunnen pakken”, aldus Boscagli, die bewondering oogstte met meerdere knappe openingen. „Het is een van mijn sterke punten om zulke ballen te geven. Deze trainer wil voetbal spelen en het is mijn taak om dat in gang te zetten van achteruit. Ik ben blij dat het deze wedstrijd zo goed heeft gewerkt. Het is helemaal mooi als uit zo’n pass wordt gescoord.”