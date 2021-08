Spaanse media: Luuk de Jong wellicht naar FC Barcelona

Bij een eventuele transfer zou eventueel Miralem Pjanic worden betrokken. De bij FC Barcelona uit beeld geraakte middenvelder wordt in dat geval geruild met De Jong, die eerder uitkwam voor De Graafschap, FC Twente, PSV, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United en nogmaals PSV.

Afgelopen weekeinde werd duidelijk dat De Jong, die Sevilla vorig jaar de Europa League bezorgde, in ieder geval niet teruggaat naar PSV, de club waarvoor de in Zwitserland geboren centrum-spits in zijn loopbaan de meeste goals produceerde.

Bij Barcelona zou hij behalve Ronald Koeman en zijn assistent Alfred Schreuder ook landgenoten Frenkie de Jong, Memphis Depay en Sergiño Dest tegenkomen.