Jillert Anema: ’Spijt? Nee, wat moet ik ermee?’

Is de kou dan nu uit de lucht? Anema: „Bij mij is er nooit kou geweest. En praten met elkaar is gewoon goed. Ik heb dat hier als een warm bad en heel plezierig ervaren. Het team hier is duidelijk hechter geworden, ik hoop dat het ook sterker is geworden.”

Heeft Anema misschien ergens spijt van? „Dat heb ik ook niet van dingen die drie jaar geleden zijn gebeurd. Nee, wat moet ik ermee? Het is geweest, het is allang voorbij.” Toch klinkt er enige spijt in zijn woorden als het gaat om Ireen Wüst, waarover in de video niet bepaald respectvol wordt gesproken. „Ik ben zelf voor het seizoen bij Ireen geweest en heb gezegd: ’Ireen ik vind dat jij – de leading lady van het Nederlandse schaatsen – het verdient om in de ploegenachtervolging een leidende rol te nemen. Zou je jezelf daarvoor willen inzetten?’ Ireen heeft steeds meegetraind en zich een voortrekker getoond in het hele traject.”

Anema kan zich goed voorstellen dat Wüst teleurgesteld was toen ze de video zag. „Het gaat om de grootste schaatsenrijdster van de wereld. Dit had nooit zo gemoeten, het was totaal onbedoeld. En nu gewoon de hele tent naar huis rijden hier.”